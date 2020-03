Marga Bult heeft jaren geleden als verpleegkundige gewerkt en wil, hoewel ze geen BIG-registratie meer heeft, bijspringen in haar oude werkveld. De zangeres helpt nu al waar ze kan, vertelt ze aan De Telegraaf.

De 63-jarige zangeres had haar agenda voor de komende maanden volstaan met optredens en het Eurovisie Songfestival, maar alles is geannuleerd vanwege het coronavirus. Bult hoopt zich alsnog nuttig te kunnen maken.

"Ik heb de opleiding in Oldenzaal gedaan en daarna acht jaar lang in de zorg gewerkt. Veel ook met ouderen, mensen met dementie en parkinson. Ik zal niet alles meer precies weten, maar ik kan nog wel wat, ook al ben ik zestigplus. Ik ben gezond van lijf en leden."

Bult vindt het vervelend dat haar normale werk nu stil komt te liggen, maar is blij dat ze zich in de zorg nuttig kan maken. "Ik heb altijd een zorghart gehad en denk dat ik me op een goede manier kan inzetten. Ook al moet ik het wasgoed wegbrengen. Voorlopig hoeven we nog niet te komen opdraven, maar de piek moet nog komen, hè. Dat schijnt ergens rond dit weekeinde te zijn."

Haar dochter is wel al flink aan de slag: zij werkt op de eerste hulp. De zangeres woont in Noord-Brabant en wil haar steentje bijdragen. "Het eerste slachtoffer woont bij wijze van spreken bij ons om de hoek. Het is hier het heftigst, de ic's liggen vol. De oproep waar ik op reageerde kwam vanuit het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Ik voel me ook verantwoordelijk voor de mensen hier in Brabant."

