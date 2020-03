In de Chinese stad Wuhan zijn woensdag geen nieuwe besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Het is voor het eerst sinds de uitbraak in december dat in het epicentrum van de virusuitbraak niemand positief is getest.

Op het hoogtepunt van de uitbraak, in de eerste twee weken van februari, waren dat er dagelijks nog meer dan vijftienhonderd. De laatste weken nam het aantal besmettingen in Wuhan al gestaag af. Zowel maandag als dinsdag werd in de Chinese stad slechts één patiënt geregistreerd.

In Wuhan zijn woensdag nog wel zes mensen overleden aan de gevolgen van het COVID-19-virus.

In heel China zijn geen nieuwe besmettingsgevallen geconstateerd die binnen het land van persoon op persoon zijn overgegaan.

Wel ziet China een toename van het aantal infecties die door mensen zijn opgelopen in het buitenland. Woensdag werd het virus ontdekt bij 34 mensen, van wie 21 in de hoofdstad Peking. Die personen zijn onlangs in Italië of het Verenigd Koninkrijk geweest.

Het virus werd in december ontdekt in Wuhan

Begin december 2019 werd in Wuhan de eerste patiënt met een tot dan toe mysterieuze longziekte ontdekt. Al snel werden meer mensen ziek. Zij hadden met elkaar gemeen dat ze op een markt waren geweest waar levende dieren werden verhandeld. In januari 2020 begon het virus zich vanuit Wuhan verder door China te verspreiden, en daarna de hele wereld over.

In Wuhan, een stad met meer dan elf miljoen inwoners, zijn uiteindelijk ongeveer 50.000 besmettingen geconstateerd. In de provincie Hubei, waarvan Wuhan de hoofdstad is, zijn in totaal 3.130 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

De staatskrant China Daily meldt dat de lockdown wellicht minder streng kan worden als in Wuhan de komende twee weken geen nieuwe besmettingsgevallen worden bevestigd. Sinds 23 januari is de stad hermetisch afgesloten.

