Om de Europese economie te stimuleren, koopt de Europese Centrale Bank (ECB) dit jaar voor 750 miljard euro aan staats- en bedrijfsobligaties, zo maakte de bank woensdagavond bekend.

Met deze injectie in het zogeheten Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) wil de ECB bereiken dat de rente op obligaties lager wordt waardoor het goedkoper wordt om geld te lenen.

De maatregel komt bovenop de aankoop van 120 miljard obligaties de de ECB vorige week donderdag bekendmaakte.

"Buitengewone tijden vragen om buitengewone maatregelen", aldus ECB-voorzitter Christine Lagarde woensdagavond na een noodbijeenkomst van de bank om het economische tij te keren op een continent dat in de greep is van de corona-pandemie. "Onze inzet voor de euro kent geen grenzen. We zijn vastbesloten om het volledige potentieel van onze tools te gebruiken, binnen ons mandaat."

De regel is dat de ECB maar tot een bepaalde grens staatsobligaties van een land kan kopen, maar Lagarde zegt dat daar nu van af geweken kan worden. Dat kan als een teken worden gezien dat de ECB momenteel vooral Italië en Griekenland wil helpen.

