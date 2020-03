Een kwart miljoen Nederlanders die met KLM naar het buitenland zijn gereisd, zijn nog niet teruggekeerd. Dit zegt KLM-topman Pieter Elbers woensdagavond in de uitzending van Op1.

De ceo van de luchtvaartmaatschappij weet niet hoeveel Nederlanders er precies nog in het buitenland zijn, hij kan alleen cijfers geven over het aantal Nederlanders dat bij KLM heeft geboekt. Het is niet bekend hoeveel van de 250.000 personen terug naar Nederland wil.

De luchtvaartmaatschappij is nog met de overheid in overleg over het eventueel inzetten van speciale chartervluchten. Elbers benadrukt dat de KLM niet naar een land kan vliegen als de lokale autoriteiten besluiten om het luchtruim te sluiten.

Volgens Elbers doet de KLM er alles aan om iedereen terug te halen en erkent dat ze soms lastig te bereiken zijn. "Normaal krijgen we per dag 20.000 social media-berichten en 20.000 telefoontjes. Nu zijn dat er 200.000 van elk. Wat we tegen onze klanten willen zeggen. Als je een ticket hebt gekocht voor bijvoorbeeld mei, wacht dan even met overboeken. Overbelast het systeem niet."

Op dit moment staat een groot deel van de circa tweehonderd KLM-toestellen aan de grond.

