Hoofdindex Dow Jones verloor op Wall Street meer dan 1.300 punten. De beurs sloot 6,3 procent lager. Dit betekent dat alle winst die tijdens het presidentschap van Donald Trump was gemaakt inmiddels verdampt is.

Het verzoek van Trump aan het Congres om een noodplan van 500 miljard voor de belastingbetalers en 500 miljard voor de luchtvaartmaatschappijen kon de val van de beurzen woensdag niet remmen.

Trump heeft de afgelopen tijd regelmatig opgeschept over het feit dat de effectenbeurs tijdens zijn drie jaar in het Witte Huis zo goed gepresteerd heeft. De Republikein heeft al meerdere malen gewaarschuwd dat het de beurzen zal schaden als de Amerikanen in november kiezen voor de Democratische presidentskandidaat.

De Dow Jones eindigde woensdag weer op hetzelfde niveau als waar de index was op 20 januari 2017, de dag dat Trump werd ingezworen als president. De beurzen reageerden in eerste instantie heel positief op het feit dat Trump zijn financiële beloftes nakwam. Hij gaf grote bedrijven veel belastingvoordeel en verminderde het aantal regels waar bedrijven zich aan moeten houden.

Zorgen over wereldwijde recessie groeien

Ook de S&P 500 en technologie-index Nasdaq verloren woensdag flink.

De zorgen over een wereldwijde en langdurige recessie als gevolg van het coronavirus blijven de gemoederen ook in de VS bezighouden. Eerder op de dag sloot de Amsterdamse AEX-index 4,75 procent in de min.

Trump noemde het coronavirus wekenlang een 'hoax'. Pas de afgelopen dagen heeft de president erkend dat het virus een serieuze bedreiging is.

