Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en ondernemers die direct geraakt worden door de coronacrisis, moeten nog even geduld hebben voordat zij van de dinsdag aangekondigde noodmaatregelen gebruik kunnen maken.

"Dit zijn regelingen waar we normaal gesproken zeven tot acht maanden over doen, die zijn we nu in één tot anderhalve week tijd uit de grond aan het stampen", zei Koolmees woensdagavond tijdens een debat over de coronacrisis.

"Het gaat heel erg snel, maar dat moet wel zorgvuldig blijven gebeuren." Het kabinet presenteerde een noodpakket van zo'n 10 tot 20 miljard euro voor de komende drie maanden.

Het gaat om de maatregel voor zzp'ers die hun inkomen kunnen aanvullen tot bijstandsniveau als zij geen of weinig inkomsten hebben door de coronacrisis. Zzp'ers kunnen zich hiervoor bij hun gemeenten melden.

Ook voor de ondernemers die loonsubsidie aanvragen voor personeel dat thuis zit vanwege het virus, moeten nog even wachten. Ook voor hen wordt een nieuwe regeling gemaakt, omdat de oude maatregel, de werktijdverkorting, de enorme hoeveelheid aanvragen niet meer aan kon. Ondernemers kunnen binnenkort aankloppen bij uitkeringsinstantie UWV

Beide regelingen gaan met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020. "Het belangrijkste is dat mensen zo snel mogelijk hun geld krijgen", zei Koolmees. "We hebben een paar weken nodig om dit uit te werken."

Ook instrument van 4.000 euro duurt nog enkele weken

Dezelfde boodschap had minister Eric Wiebes (Economische Zaken) voor de ondernemers die in aanmerking komen voor de 4.000 euro omdat zij direct hard zijn getroffen door de coronacrisis, zoals de horeca en de cultuursector. "Binnen enkele weken is dat in orde", zei Wiebes.

Deze maatregel komt bovenop de loonsubsidie, want bijvoorbeeld een eigenaar van een koffietentje kan zo zijn personeel in dienst houden, maar moet ook de huur doorbetalen.

Het coronavirus in het kort