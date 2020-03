Voorzitter Thomas Bach van het internationaal olympisch comité (IOC) heeft woensdag gesproken met 220 atletenvertegenwoordigers van over de hele wereld. Veel olympische sporters zijn bezorgd over de situatie die door het coronavirus is ontstaan.

"Het was een goed gesprek met atleten van over de hele wereld. Het was heel constructief en heeft ons veel inzichten gegeven", aldus Bach na het ruim twee uur durende telefonische overleg.

"We kregen veel vragen over de kwalificatie-eisen en de beperkingen die de huidige situatie met zich meebrengt. Maar het was ook allemaal gericht op het doorgaan van de Spelen over vier maanden."

Het IOC reageerde eerder op woensdag al met een verklaring ("Geen enkele oplossing is ideaal) op de kritiek die olympiërs een dag hadden geleverd. Veel atleten vinden dat het IOC hen in gevaar brengt door vol in te zetten op het doorgaan van de Olympische Spelen.

Ook atletencommissie blij met gesprek

Kirsty Coventry, voorzitter van de atletencommissie van het IOC, is eveneens te spreken over het gesprek tussen alle betrokken partijen. Ze benadrukt dat geen onverantwoorde risico's zullen worden genomen.

"Het doel is nog altijd om de Spelen op 24 juli te laten beginnen, maar we moeten ook realistisch zijn en niet in paniek raken. De situatie verandert continu en we delen ieders zorgen."

Vooralsnog worden de Spelen gewoon van 24 juli tot en met 9 augustus gehouden in Tokio en is publiek welkom. Recent benadrukten ook het Japanse organisatiecomité en de Japanse regering dat het evenement doorgaat.

