Het coronavirus domineert ook NU.nl. De stroom aan informatie over het virus gaat snel en jullie bezoeken ons twee keer zoveel als normaal. Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman legt uit hoe we zorgen dat jij altijd de meest betrouwbare berichtgeving krijgt.

Eind februari sprak ik in onze podcast De week van NU over het coronavirus. Onze belangrijkste vraag was toen nog vooral: Hoe voorkomen we dat mensen bang worden?

Inmiddels zijn we drie weken verder en het coronavirus domineert onze levens en daarmee de berichtgeving op NU.nl.

We willen nog steeds paniek voorkomen, maar tegelijkertijd een realistisch beeld scheppen van de ernst van de situatie.

We houden het feitelijk en neutraal

Daarbij wegen we goed af welke woorden we gebruiken. Je zult op NU.nl niets lezen over 'corona-angst' of het 'monstervirus'. We houden het zoals altijd feitelijk en neutraal.

We laten alleen betrouwbare experts aan het woord en zorgen dat artikelen op meerdere bronnen gebaseerd zijn. We proberen ook de adviezen van het RIVM te toetsen bij andere deskundigen en zullen altijd kritische vragen stellen.

Daarnaast heeft NU.nl een factchecker die achter de wilde verhalen op sociale media aangaat en jullie op de hoogte houdt van welke adviezen niet kloppen.

Tijdens onze werkzaamheden houden we ons ook zoveel mogelijk aan de voorschriften van het RIVM. Het grootste gedeelte van de medewerkers van NU.nl werkt thuis en verslaggevers gaan alleen op pad als het niet anders kan.

Mocht je door de vele berichten het overzicht kwijt raken; elke dag rond 21.30 uur versturen we een corona-update. Daarmee ben je in één keer op de hoogte van het belangrijkste nieuws van de dag.

Jullie vragen houden ons scherp en relevant

Op reactieplatform NUjij is het vanwege het coronavirus drukker dan normaal. Er komen twee keer zoveel reacties binnen en er worden elke dag honderden vragen gesteld.

Daardoor weten we wat er leeft en daar passen we onze berichtgeving op aan. De belangrijkste vragen beantwoorden we in een stuk dat we constant updaten en we maken met jullie suggesties en vragen ook regelmatig nieuwe artikelen.

Er is ook ander nieuws

Het coronavirus domineert het nieuws, maar we proberen het andere nieuws ook zo goed als we kunnen in de gaten te houden. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, tech en entertainment, maar ook vergeten we de Amerikaanse voorverkiezingen en ander nieuws uit buiten- en binnenland niet. Zoals je van ons gewend bent.

En we proberen oog te houden voor positief nieuws, omdat we weten dat jullie daar behoefte aan hebben. Daarom vind je vanaf deze week speciale Goed nieuws-overzichten op de voorpagina.

Heb jij vragen, tips of andere opmerkingen over onze berichtgeving? Stel ze via redactie@nu.nl.