In tegenstelling tot de indruk die na de toespraak van premier Mark Rutte is ontstaan, is het beleid van het kabinet er niet op gericht om in te zetten op het bouwen van groepsimmuniteit om op die manier het coronavirus te lijf te gaan. In navolging tot wat RIVM-baas Jaap van Dissel eerder op de dag zei, benadrukte de minister-president woensdag dat immuniteit niet het doel is, maar wel het gevolg kan zijn.

"Het doel van het beleid is om ervoor te zorgen dat de intensive care het aantal zieken aankan, dat ouderen en kwetsbare beschermd worden", zei Rutte in het Kamerdebat over de kabinetsaanpak van de bestrijding van het coronavirus.

De premier kondigde maandag in een toespraak aan dat kabinetsmaatregelen bedoeld zijn om de verspreiding van het virus af te remmen en om tegelijkertijd groepsimmuniteit op te bouwen. Rutte noemde het een "beheerste verspreiding" en waarschuwde dat een groot deel van de bevolking met COVID-19 besmet zal raken.

De gekozen aanpak leidde tot vragen en verbazing. Op basis van berekeningen zou de besmetting van 50 tot 60 procent van de bevolking betekenen dat 40 duizend tot 80 duizend Nederlanders zouden omkomen.

Het beeld dat uit de toespraak opdoemde wil Rutte nu nuanceren. "Het doel is niet om mensen te besmetten", zei de premier die ook reflecteerde op de afgelopen weken. "

Kritiek op groepsimmuniteit, vragen over lockdown

De Tweede Kamer vroeg de premier om opheldering over de gekozen strategie. PVV en FVD vinden dat het kabinet niet ver genoeg gaat en moet overgaan tot een totale lockdown, het volledig platleggen van het openbare leven. De SP vroeg zich af of de gekozen strategie te maken heeft met een tekort aan testen in Nederland. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt landen aan zoveel mogelijk mensen te testen, op te sporen en te isoleren.

Hoewel ook andere fracties zorgen uiten over de toespraak van de premier, schaarden zij zich wel achter de voorgestelde strategie.

Een lockdown ziet een meerderheid van de Kamer dan ook niet zitten. Er werd door meerdere partijen gewezen op het scenario dat daarna ontstaat als het openbare leven op een gegeven moment weer moet worden opgestart. Omdat het de verwachting is dat het nog minimaal een jaar tot twee jaar zal duren voordat een vaccin is ontwikkeld, zal het virus er zijn en ook niet weggaan.

Op dit moment zien we dat in Aziatische landen die na de lockdown proberen het sociale leven weer op te starten een lichte toename in het aantal besmettingen.

Lockdown mogelijk als maatregelen niet werken

Toch sluit Rutte een totale lockdown niet uit, al zal dat altijd tijdelijk zijn. Nederland net zo lang op slot gooien tot er een vaccin is, zal niet worden geaccepteerd. Daarom is de kabinetsaanpak is erop gericht om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet te maken krijgen met een piek in het aantal besmettingen en om de meest kwetsbare groepen te beschermen tegen besmetting.

De premier herhaalde daarom dat het van belang is dat iedereen in Nederland zich houdt aan social distancing: werk vanuit huis als dat kan, mijd zoveel mogelijk sociale contacten, houd 1,5 meter afstand en ga in thuisisolatie bij griep- en verkoudheidsklachten.

Het intensief testen van mogelijk besmette personen zou Rutte wel willen, maar dat is volgens hem niet mogelijk omdat er een wereldwijd tekort is. Landen als Singapore, China en Italië zijn eerder door de pandemie getroffen en hebben veel tests opgekocht. "We willen testen, maar er is een tekort."

Minister onwel, invordering alle mondkapjes

Maar er dreigen nog meer tekorten. Zo schreeuwt het zorgpersoneel om meer mondkapjes. Volgens minister Bruno Bruins vindt er wereldwijd een strijd plaats om medische beschermingsmiddelen. "Dat is echt een gevecht omdat je weet dat er een hele hoop andere kapers op de kust zijn, partijen worden overboden door een ander land of tussenpersoon", aldus Bruins. Beschermingsmiddelen worden gestolen, moeten worden beveiligd en mensen worden bedreigd.

Tegelijkertijd is de minister, die tijdens het debat onwel werd en de vergadering moest verlaten, nog niet overgegaan tot invordering. Pas op aandringen van Jesse Klaver is ertoe besloten woensdagavond bedrijven, producenten en iedereen die mondkapjes heeft te verplichten de mondkapjes in te leveren.

Rutte verwacht dat volgende week een cruciale week wordt, omdat dan misschien al te zien is of de maatregelen effect hebben gesorteerd. Als blijkt dat de besmettingen en het aantal dodelijke slachtoffers drastisch blijft toenemen, moet rekening worden gehouden met het verder platleggen van het sociale leven in Nederland.