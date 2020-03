H&M sluit vanaf donderdagmiddag 19 maart om 17.00 uur al zijn fysieke winkels in Nederland vanwege de coronacrisis. De sluiting geldt voor alle merken die vallen onder de H&M-groep.

"H&M heeft in Nederland de afgelopen dagen de situatie gemonitord en geëvalueerd, de adviezen van het RIVM steeds opgevolgd en verschillende maatregelen genomen in de winkels", stelt de winkel in een verklaring. "We kiezen er in deze ongekende en steeds veranderende situatie toch voor om onze deuren van onze fysieke winkels te sluiten."

De winkelketen beklemtoont wel bereikbaar te blijven via de website. H&M zal tijdens de coronacrisis geen verzendkosten rekenen en heeft de ruil- en retourtermijn voor aankopen flink verlengd.

Het bedrijf stelt dat er door de coronacrisis geen banen verloren gaan bij H&M. "Iedereen die in dienst is bij H&M, krijgt gewoon doorbetaald en is hier inmiddels ook over geïnformeerd", aldus het concern.

Volgens Hart van Nederland sluit ook Primark alle filialen in Nederland.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.