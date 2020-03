Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) verlaat het Kamerdebat over de aanpak van de coronacrisis nadat hij tijdens de vergadering voor korte tijd onwel werd. "Ik ga nu naar huis om vanavond uit te rusten, zodat ik morgen weer aan de slag kan om de zo goed mogelijk de coronacrisis te bestrijden", laat hij in een tweet weten.

De minister geeft aan last te hebben gehad van "een flauwte door oververmoeidheid. "Inmiddels gaat het weer beter", aldus Bruins.

Het incident gebeurde enkele ogenblikken nadat het kabinet aankondigde alle mondkapjes in Nederland in te vorderen.

Op dit moment kampt de zorg met een dreigend tekort aan mondkapjes. Op aandringen van GroenLinks-leider Jesse Klaver besloot minister Bruno Bruins alsnog over te gaan tot invordering.

Volgens Bruins vindt er momenteel een strijd plaats om medische beschermingsmiddelen. "Dat is echt een gevecht omdat je weet dat er een hele hoop andere kapers op de kust zijn, partijen worden overboden door een ander land of tussenpersoon", aldus Bruins.

"Er moeten partijen worden beveiligd omdat ze anders wegraken, en dan zeg ik het eufemistisch. Mensen worden bedreigd, er is sprake van fraude."

40 Video Minister Bruins zakt in elkaar tijdens coronadebat

Bruins gaat alsnog over tot invorderen mondkapjes

Tot het invorderen van mondkapjes wilde Bruins niet overgaan. Volgens de minister zou hij daartoe overgaan "als dat nodig is". Volgens Klaver is de nood juist nu aan de man. "Onder welke steen leeft deze minister? Er in nú een tekort".

Bruins zegde daarna toe woensdagavond nog over te gaan tot het invorderen van alle mondkapjes. Na kritische vragen van de PVV en FVD over waarom de tekorten niet eerder zijn opgemerkt en waarom de minister niet weet hoeveel mondkapjes Nederland nog heeft, zakte Bruins in elkaar.

Tienduizenden mondkapjes uit China aangekomen

Eerder op de dag werd bekend dat er 80.000 mondkapjes vanuit China zijn aangekomen in Nederland. Bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van het Erasmus MC zei eerder dat een stabiele voorraad van ongeveer een miljoen mondkapjes in Nederland nodig is om aan de vraag te kunnen voldoen.

Volgens hem gebruiken ziekenhuizen momenteel circa dertig mondkapjes per COVID-19-patiënt per dag. Wat dat betreft geven de kapjes uit China "weer even wat lucht", zegt ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).