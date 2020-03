De FIFA heeft woensdag een werkgroep opgericht die zich gaat bezighouden met de gevolgen van het coronavirus. De wereldvoetbalbond heeft er daarnaast voor gekozen om ruim 9 miljoen euro beschikbaar te stellen om het probleem te bestrijden.

Het FIFA-bestuur kwam bijeen in een telefonische vergadering. De werkgroep gaat bepalen hoe de complexe situatie rond het COVID-19-virus moet worden aangepakt.

Dinsdag liet FIFA-voorzitter Gianni Infantino naar aanleiding van de verplaatsing van het EK naar 2021 al weten dat het WK voor clubs naar een later moment zou worden verplaatst. Bij de bijeenkomst van woensdag is daar nog geen besluit over genomen.

De wereldvoetbalbond zou het WK voor clubs volgend jaar volgens een nieuw format organiseren. Met een recordaantal van 24 deelnemers moet het toernooi meer aanzien krijgen.

De FIFA maakt de donatie van 9 miljoen euro over aan gezondheidsorganisatie WHO. "We hebben vandaag opnieuw samenwerking, solidariteit en eenheid getoond. Dit moeten onze drijfveren zijn om vooruitgang te boeken", aldus Infantino.

Het coronavirus leidt ertoe dat veel voetbalwedstrijden en -toernooien verplaatst moeten worden. Naast het EK werd ook de Copa América met een jaar uitgesteld. Bovendien vragen veel nationale competities zich af of ze het seizoen nog kunnen afmaken.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.