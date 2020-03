De FIA is druk bezig om de Formule 1-kalender van dit jaar te hervormen als gevolg van het coronavirus. De autosportbond heeft woensdag besloten de zomerstop te vervroegen naar maart en april.

Net als bij de oorspronkelijke zomerstop van vier weken in augustus zijn de teams verplicht om hun fabriek een tijdje te sluiten. Die periode is verlengd van 14 naar 21 opeenvolgende dagen.

Vanwege het COVID-19-virus werden de eerste vier races van het seizoen - Australië, Bahrein, Vietnam en China - afgelast. De Nederlandse Grand Prix van 3 mei is nu de eerste op de kalender, maar ook achter het evenement op Circuit Zandvoort staat een groot vraagteken.

Formule 1-directeur Ross Brawn was onlangs nog optimistisch over het reorganiseren van de kalender. "Als we de zomerstop in augustus opschorten, creëren we ruimte voor een aantal races", zei hij in een interview met Sky Sports.

"Ik denk dat we in de rest van het jaar alsnog een prima kalender in elkaar kunnen draaien. Het zal er anders uit gaan zien, maar er blijven nog genoeg mooie races over. Het zal waarschijnlijk net zo vermakelijk zijn als normaal."

De start van het Formule 1-seizoen zou afgelopen weekend in Australië zijn, maar slechts enkele uren voor de start van de eerste vrije training werd er alsnog voor gekozen om alles af te blazen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.