Ouderenorganisatie ANBO wordt overstelpt met vele duizenden telefoontjes van eenzame senioren die bang zijn voor het coronavirus. Het callcenter wordt nu twaalf uur per dag bemand door vijftien mensen. Ouderen die daar behoefte aan hebben, worden voortaan ook na een paar dagen nog een of twee keer teruggebeld voor een extra praatje.

"We ontvangen nu per dag tegen de tweeduizend telefoontjes", meldt woordvoerder Bernadet Naber woensdag aan NU.nl. De ANBO opende de telefoonlijn vorige week woensdag; op donderdag belden er veertig mensen.

De ouderen bellen met praktische vragen over thuiszorg of boodschappen. "Maar veel mensen willen ook weten of het nog wel veilig is dat hun kleinkinderen langskomen", legt Naber uit. "Of ze zijn echt heel bang en ongerust. Omdat het virus voor ouderen heel gevaarlijk is, maken ze zich vaak heel erg zorgen. En omdat er minder mensen op bezoek komen, hebben ze bijna niemand om die gevoelens mee te delen."

De ANBO biedt ouderen die daar behoefte aan hebben nu ook de mogelijkheid om na een paar dagen teruggebeld te worden, om te vragen hoe het gaat.

ANBO zoekt extra vrijwilligers voor terugbelverzoeken

Voor deze service gebruikt de ouderenbond de honderden vrijwilligers in het land die aangesloten zijn bij de koepel. "Normaal gaan deze mensen bij ouderen op bezoek, of doen ze boodschapjes. Maar dat kan nu niet meer. In plaats daarvan nemen ze telefonisch contact op, als bellers daar behoefte aan hebben."

Het callcenter wordt nu bemand door medewerkers van de ANBO die normaal bijvoorbeeld op het hoofdkantoor werken of mensen die in de Tweede Kamer de ouderenagenda onder de aandacht van politici proberen te brengen. Maar voor de 'nabelservice' zoekt de bond nog nieuwe vrijwilligers die willen en kunnen helpen.

'Praatje heeft voor eenzame oudere grote betekenis'

"We hebben de afgelopen dagen best veel nieuwe aanmeldingen gehad", stelt Naber. "Veel mensen willen in deze donkere dagen iets voor anderen betekenen. Dit is een vrij simpele manier om voor eenzame ouderen van grote betekenis te zijn."

Het callcenter is voortaan ook op zaterdag en zondag van 9.00 tot 21.00 uur bemand. Het nummer van de coronanoodlijn van de ANBO is 0348 - 46 66 66.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.