De Eredivisie CV heeft nog altijd het streven om de competitie volledig te laten uitspelen. Algemeen directeur Mattijs Manders ziet ondanks de gevolgen van het coronavirus nog genoeg mogelijkheden.

Dinsdag kregen de Eredivisie en andere Europese competities meer ruimte vanwege het uitstellen van het EK naar 2021. "Volgens mij is iedereen het erover eens dat dit het enige wijze besluit is", zegt Manders woensdag tegen FOX Sports.

"We willen nog steeds onze competitie uitspelen en iedereen had in de gaten dat het een mission impossible was om dat voor eind mei te redden. Iedereen vindt het een goed, wijs en verstandig besluit om nu al bekend te maken dat het EK wordt uitgesteld."

De laatste speelrondes van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie stonden aanvankelijk begin mei op het programma. Alle clubs mogen echter tot en met 6 april niet trainen.

'Houden geen rekening met doemscenario's'

Manders is positief gestemd. "We doen aan scenarioplanning, net als veel andere bedrijven. Het betekent dat er een aantal variabelen zijn waar we geen antwoord op hebben, maar we houden nog helemaal geen rekening met doemscenario's", zegt hij.

"Natuurlijk werken we die scenario's wel uit, maar het heeft helemaal geen zin om daar met elkaar te veel over te praten. Op dit moment is het streven nog steeds dat de Eredivisie op 30 juni volledig is uitgespeeld."

De KNVB besloot dinsdag al om finale van het TOTO KNVB Beker-toernooi van 19 april tussen Feyenoord en FC Utrecht op te schuiven. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

