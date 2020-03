Terwijl in de Tweede Kamer veel lof is voor het economisch noodpakket van het kabinet, zijn er nog wel vragen en klinkt er forse kritiek over de gekozen strategie om het coronavirus aan te pakken. Er zijn veel vragen over de “gecontroleerde verspreiding” waarbij het kabinet inzet op groepsimmuniteit.

Dat blijkt woensdag in een Kamerderbat over de kabinetsaanpak van de bestrijding van het coronavirus.

Premier Mark Rutte zei maandag in zijn toespraak dat Nederland kiest voor een "gecontroleerde verspreiding" waarbij er wordt ingezet op groepsimmuniteit. Daarbij zal een groot deel van Nederland met het virus besmet raken. "Beheerste verspreiding" noemde de premier het.

Juist over de groepsimmuniteit en die beheerste verspreiding is er nog veel verwarring en verontwaardig in de Kamer.

'Groepsimmuniteit is een gok'

Volgens PVV-leider Geert Wilders neemt het kabinet daarmee een onverantwoord risico met de gezondheid van Nederland. "Levensgevaarlijk", noemde hij de aanpak. "Groepsimmuniteit is een gok, een experiment". Ook Thierry Baudet (FVD) begrijpt de aanpak niet. Samen met Wilders wil hij een totale lockdown, het volledig platleggen van het openbare leven.

Ook bij de andere fracties zijn er vragen over de boodschap van de premier. Onder meer D66, CDA, PvdA en GroenLinks vragen de premier de aanpak toe te lichten.

Lodewijk Asscher (PvdA) heeft het gevoel dat de woorden van de premier Nederlanders het idee hebben gegeven dat zij onderdeel zijn van een experiment. PvdD ziet dat de woorden van de premier de mensen "bang heeft gemaakt".

'Groepsimmuniteit niet het einddoel'

Toch staat een meerderheid achter de gekozen aanpak. In een technische briefing eerder op de dag maakte RIVM-baas Jaap van Dissel duidelijk dat in de gekozen aanpak groepsimmuniteit niet het einddoel is.

De strategie is erop gericht om zo de besmettingen te minimaliseren om op die manier de zorg niet te overbelasten. Met de maatregelen rond social distancing worden ondertussen de meest kwetsbaren in de samenleving beschermd, terwijl een deel van het openbare leven doorkan.

De genomen maatregelen zijn al ingrijpend en een totale lockdown om een stijging in het aantal besmettingen onder controle te krijgen wordt door kabinet niet uitgesloten.

Meerderheid Kamer op dit moment niet voor een lockdown

Een lockdown ziet een meerderheid van de Kamer op dit moment dan ook niet zitten. "Het is Wilders zijn goed recht om te wijzen op de risico's. Maar die zijn er ook bij een lockdown", aldus Gert-Jan Segers. Hij verwijst naar recente berichten dat in Azië, waar het openbare leven langzaamaan weer opstart na een lockdown, er weer een stijging in het aantal besmettingen te zien is.

Premier Rutte reageert later op de dag op de inbreng van de Kamer. Dinsdag zei hij nog dat een totale lockdown in Nederland ook denkbaar is, maar op basis van de adviezen van de experts op dit moment niet nodig is, maar die zal altijd tijdelijk zijn. "Niemand zal accepteren dat we zeggen dat je alleen je huis uit mag met toestemming tot er een vaccin gevonden is", zei hij dinsdag.