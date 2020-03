Doorgaans is thuis de plek waar kinderen hun vrije tijd doorbrengen. Maar sinds de scholensluiting moeten ze ineens, net als honderdduizenden volwassenen, thuis aan de bak. Hoe geef je je kind thuis les op een zo productief mogelijke manier?

Wijs een vaste werkplek aan

Eerst richt je een geschikte plek in om les te geven. "De thuisomgeving is normaal gesproken geen plek waar je met school bezig bent, maar nu ineens wel. Daarom moet je duidelijk te maken welke plekken bedoeld zijn om te werken en waar je je vrije tijd doorbrengt. Net als met thuiswerken", zegt Tessa de Jong.

De Jong geeft les aan groep 3, 4 en 5 en ondersteunt met haar bedrijf Travelling the Young ones ouders die voor een langere tijd in het buitenland zitten en die hun kinderen op reis lesgeven.

“Richt een tafeltje in speciaal bedoeld voor schooltaken.” Tessa de Jong, basisschoollerares en begeleider onderwijs op afstand

"Op school zijn de spullen voor rekenen en taal geordend in kasten en is het voor kinderen duidelijk wat ze waar kunnen vinden", zegt De Jong. "Probeer dat in het klein ook thuis te creëren. Richt bijvoorbeeld een tafeltje in waar kinderen aan school kunnen werken."

Verdeel de schooldag in blokken van serieus werk en vrolijkheid

Ook voor de kinderen is het nu raar om drie weken thuis te zitten zonder echt vakantie te hebben. Zij hebben er daarom baat bij dat de vrije tijd en de schooltijd van elkaar gescheiden blijven. "Geef aan dat ze gedurende een bepaalde periode gefocust aan hun schoolwerk gaan, en dat ze daarna wat anders kunnen doen. Spreek een tijd af of zet een timer voor jongere kinderen die nog niet kunnen klokkijken."

De Jong ziet dat kinderen 's ochtends het productiefst zijn, wanneer ze het meest uitgerust zijn. "Spreek tijdblokken met ze af. Van zo laat tot zo laat heb je school, daarna mag je wat eten of drinken en wat bewegen", zegt ze. "Kinderen kunnen niet continu gefocust werken, dat lukt ons ook niet. Door de dag in stukken te verdelen krijg je de structuur van een schooldag, maar dan aangepast aan je eigen schema."

Een vaste werkplek in huis bedoeld voor schoolwerk geeft helderheid. (Foto: 123RF)

Houd de motivatie vast met afwisselende methodes

In de eerste week vinden kinderen thuis les krijgen nog leuk en spannend. Maar in de tweede of derde week, wanneer het routine wordt, kunnen ze hun motivatie verliezen, waarschuwt De Jong. "Dat is ook helemaal niet erg. Iedereen heeft weleens een dag dat het wat minder gaat. Geen enkele leraar zal een leerling daar nu op afrekenen."

“Rekenen hoeft niet alleen in een schrift of op een tablet, maar kan ook met andere dingen die je in huis hebt liggen.” Tessa de Jong, basisschoollerares en begeleider onderwijs op afstand

Als het langere tijd moeizaam gaat, kijk dan als ouder waar het vastloopt. "Misschien werkt er digitaal iets niet goed en levert dat frustratie op. En je kan de lessen verfrissen door niet alleen met een schrift of tablet bezig te zijn, maar ook te kijken wat je in huis hebt dat als voorbeeld kan dienen. Rekenen kan bijvoorbeeld ook met knikkers."

Voer geen strijd met je kind

Het is belangrijk dat de demotivatie en spanningen niet zo hoog oplopen dat ze tot strijd in huis leiden. Volgens De Jong kun je in zo'n geval altijd overleggen met de leerkracht. "Je vertelt waar je tegenaan loopt en of de docent tips heeft of het zelf kan uitleggen. De leerkracht kan heel veel betekenen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.