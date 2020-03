Zlatan Ibrahimovic is woensdag een crowdfundingactie begonnen in de strijd tegen het coronavirus. De vedette van AC Milan wil geld inzamelen voor Humanitas, een ziekenhuisketen in Italië. Eerder op de dag werd in Duitsland al 2,5 miljoen euro overgemaakt door het Duitse elftal.

"Italië heeft me altijd zo veel gegeven en in deze situatie wil ik nog meer teruggeven aan het land waar ik zo van hou. Het is een serieus probleem dat we concreet moeten aanpakken", zegt Ibrahimovic op Instagram.

"Ik reken op de vrijgevigheid van mijn collega's en professionele sporters en alle anderen die naar hun mogelijkheid een kleine of grote donatie willen doen om het virus uit te bannen."

De 38-jarige Ibrahimovic speelt sinds januari voor AC Milan, de club waar hij eerder al onder contract stond. De Zweedse spits kwam in Italië ook uit voor Juventus en Internazionale en droeg verder het shirt van onder meer Ajax, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United en LA Galaxy.

Duits elftal doneert flink

Op het Instagram-account van 'Die Mannschaft' vertelt een deel van de nationale ploeg dat ze het als hun taak zien een bijdrage te leveren, omdat Duitsland hard wordt getroffen. Inmiddels is bij meer dan 10.000 Duitsers het COVID-19-virus vastgesteld en zijn 26 mensen overleden.

"Het gaat nu om de gezondheid en dat is terecht. We hopen dat veel van jullie dit voorbeeld volgen door geld over te maken", zegt middenvelder Leon Goretzka. Keeper Manuel Neuer: "We weten hoe hard jullie werken in ziekenhuizen, verzor­gings­­huizen en apotheken. Op deze manier kunnen we jullie ondersteunen."

Eerder maakte Tottenham Hotspur-aanvaller Son Heung-min bijna 75.000 euro over, gaf Juventus-verdediger Leonardo Bonucci 120.000 euro en doneerde Napoli-aanvaller Lorenzo Insigne 100.000 euro. NBA-speler Rudy Gobert maakte zelfs 450.000 euro over. De Fransman van Utah Jazz kreeg veel kritiek omdat hij grapte over het coronavirus. Enkele dagen later testte hij zelf positief.

