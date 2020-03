Het Duitse elftal heeft woensdag een flink bedrag ter beschikking gesteld voor de strijd tegen het coronavirus. De selectie van bondscoach Joachim Löw doet een schenking van in totaal 2,5 miljoen euro.

Op het Instagram-account van 'Die Mannschaft' vertelt een deel van de nationale ploeg dat ze het als hun taak zien een bijdrage te leveren, omdat Duitsland hard wordt getroffen. Inmiddels is bij meer dan 10.000 Duitsers het COVID-19-virus vastgesteld en zijn 26 mensen overleden.

"Het voetbal staat stil. Het gaat nu om de gezondheid en dat is terecht", zegt middenvelder Leon Goretzka. "Het coronavirus is een groot probleem dat ons allemaal raakt, niet alleen de oudere generatie. Wij zijn solidair en stellen 2,5 miljoen euro ter beschikking. We hopen dat veel van jullie dit voorbeeld volgen door geld over te maken."

Manuel Neuer is lovend over de inzet van de Duitse bevolking. "We weten hoe hard jullie werken in ziekenhuizen, verzor­gings­te­huizen en apotheken", aldus de captain van de Duitse ploeg. "Op deze manier kunnen we jullie ondersteunen."

Veel meer sporters doneren geld

De Duitse internationals zijn zeker niet de eerste sporters die financiële hulp bieden voor de bestrijding van het coronavirus; zo maakte Tottenham Hotspur-aanvaller Son Heung-min bijna 75.000 euro over, gaf Juventus-verdediger Leonardo Bonucci 120.000 euro en doneerde Napoli-aanvaller Lorenzo Insigne 100.000 euro aan de ziekenhuizen in Napels.

NBA-speler Rudy Gobert maakte zelfs 450.000 euro over. De Fransman van Utah Jazz kreeg veel kritiek omdat hij grapte over het coronavirus. Enkele dagen later testte hij zelf positief.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.