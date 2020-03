Het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus wereldwijd is de 200.000 gepasseerd: volgens de laatste cijfers van de Johns Hopkins University in de Verenigde Staten zijn 201.634 mensen geïnfecteerd. Inmiddels zijn meer dan 8.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus en zijn 82.000 patiënten genezen.

Het onderwijsinstituut bracht de nieuwe cijfers woensdag naar buiten. Veruit de meeste besmettingen met het virus zijn gemeld in China (81.102 gevallen), maar met 31.506 bevestigde besmettingen is ook Italië zwaar getroffen door het virus.

In Nederland is het aantal bevestigde besmettingen met het COVID-19-virus opgelopen tot 2.051, meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag. In totaal zijn 58 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Wereldwijd zijn 8.007 patiënten overleden. Het leeuwendeel van de sterfgevallen komt vooralsnog uit de Chinese provincie Hubei: daar waren 3.122 doden te betreuren. Ook in Italië bezweken veel mensen aan de gevolgen van het virus: 2.503.

Overigens zijn de verschillende landen niet zomaar met elkaar te vergelijken; zo brak het virus niet overal op hetzelfde moment uit en bevinden de verschillende landen zich dus niet in dezelfde fase. Bovendien verschillen de landen in bevolkingsaantal.

Werkelijke aantal besmettingen en genezingen kan hoger liggen

De Johns Hopkins University in de Amerikaanse stad Baltimore meldt ook het aantal bevestigde genezingen: dat zijn er woensdag 82.030.

Het werkelijke aantal besmettingen en genezingen kan nog hoger liggen. Het RIVM meldt bijvoorbeeld alleen het aantal bevestigde besmettingen in Nederland, maar niet iedereen wordt op het virus getest, en sommige mensen dragen het virus onbewust omdat ze geen symptomen vertonen. In het onderzoek van de Johns Hopkins University zijn de bij het RIVM bekende cijfers meegenomen.

Daarnaast kan het RIVM het aantal genezingen in Nederland moeilijk in kaart brengen, omdat het niet verplicht is om dat aantal te melden. Het instituut is wel bezig met het verzamelen van de cijfers.

