Door het coronavirus staan vrijwel alle evenementen van het aanvankelijk zo volle sportjaar op losse schroeven, als er niet al een streep doorheen is gezet. Dit is de status van de grootste sportevenementen van 2020.

Olympische Spelen (gaan vooralsnog gewoon door): Het internationaal olympisch comité (IOC), de organisatie in Tokio en de Japanse regering blijven vooralsnog benadrukken dat het evenement van 24 juli tot en met 9 augustus gewoon doorgaat. Uitstel of schrappen zou geen optie zijn.

EK voetbal (uitgesteld): Het toernooi is door de UEFA uitgesteld met een jaar. Er wordt niet gespeeld van 12 juni 2020 tot en met 12 juli 2020, maar van 11 juni 2021 tot en met 11 juli 2021.

Champions League-finale (uitgesteld): De achtste finales zijn nog niet eens allemaal gespeeld en dus is het een utopie te denken dat de eindstrijd op 30 mei in Istanboel doorgaat. De UEFA heeft inmiddels 27 juni als nieuwe datum in de agenda gezet, maar de vraag is of dat gehaald wordt.

TOTO KNVB Bekerfinale (uitgesteld): De KNVB heeft besloten dat de eindstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht niet op de oorspronkelijke datum van 19 april gespeeld wordt. Een nieuwe datum is nog niet bepaald.

Feyenoord staat in de KNVB Beker-finale, maar de vraag is wanneer die gespeeld wordt. (Foto: Pro Shots)

De voorjaarsklassiekers (geschrapt): De vier grote aprilklassiekers - de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik - zijn geschrapt. De organisaties hebben het verzoek uitstaan om de klassiekers later in het jaar in het programma op te nemen, maar een concreet plan ontbreekt.

Grand Prix van Zandvoort (gaat vooralsnog gewoon door): Officieel staat er nog geen streep door de Grand Prix op 3 mei, maar sportief directeur Jan Lammers houdt er geen rekening mee dat er op die datum daadwerkelijk geracet wordt. De vraag is eerder of de Formule 1 een moment vindt in 2020 om de eerste Nederlandse GP in 35 jaar alsnog te laten plaatsvinden, nadat de races in Australië, Bahrein, China en Vietnam al geschrapt werden.

Giro d'Italia (uitgesteld): De Ronde van Italië zou beginnen op 3 mei in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, maar dat gaat zeker niet door. Naar verluidt hoopt de organisatie nu op 29 mei te starten en dan op Italiaans grondgebied, maar officieel is er nog geen nieuwe datum.

De Tour de France moet dit jaar eind juni beginnen. (Foto: Getty Images)

Tour de France: (gaat vooralsnog gewoon door): De Ronde van Frankrijk staat gepland voor 27 juni tot en met 19 juli. Hoewel het onzeker is of er dan daadwerkelijk gekoerst gaat worden, vindt de organisatie het te vroeg om over alternatieven te praten. "De Tour begint over meer dan honderd dagen, dat is nog ver weg", zei ASO-baas Christian Prudhomme halverwege maart.

Vuelta a España (gaat vooralsnog gewoon door): De Ronde van Spanje staat van 14 augustus tot en met 6 september op het programma en dat duurt nog even. De organisatie rekent er daarom op dat de ronde gewoon kan doorgaan.

WK wielrennen (gaat vooralsnog gewoon door): Voorlopig zal de organisatie hooguit achter de schermen kijken naar alternatieven, want over een half jaar (20 tot en met 27 september) hoeft er pas gekoerst te worden in het Zwitserse Martigny.

Roland Garros moet plaatsvinden in het najaar. (Foto: Getty Images)

Roland Garros (uitgesteld): Het toernooi in Parijs zou gehouden worden van 24 mei tot en met 7 juni, maar dat wordt 20 september tot en met 4 oktober.

Wimbledon (gaat vooralsnog gewoon door): De organisatie houdt de situatie met het coronavirus nauwlettend in de gaten, maar vooralsnog is het de intentie om het toernooi te laten doorgaan op de geplande data van 29 juni tot en met 12 juli.

US Open (gaat vooralsnog gewoon door): De organisatie ziet voorlopig geen reden om te praten over uitstel en gaat ervan uit dat er van 31 augustus tot en met 13 september getennist wordt op Flushing Meadows.

