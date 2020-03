De plannen van reisorganisaties voor het terughalen van Nederlanders uit het buitenland zijn nog niet af en dus is nog niet concreet te zeggen wanneer zij kunnen terugkeren, zegt een woordvoerder van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) woensdag tegen NU.nl.

Volgens de woordvoerder hangt de duur van de repatriëring af van onder meer hoeveel vluchten er beschikbaar zijn. Volgens haar kan dat "enkele dagen tot weken" duren.

In het buitenland zijn op dit moment 20.000 tot 30.000 Nederlanders die hun vakantie via een bij de ANVR aangesloten touroperator hebben geboekt. In totaal zijn driehonderd organisaties aangesloten bij de reisondernemingenkoepel.

Volgens de ANVR neemt de touroperator contact met de vakantiegangers op om hen te informeren over hoe en wanneer zij kunnen terugkeren.

94 Video In de race voor het vaccin tegen coronavirus: zo gaat dat

Naar schatting zo'n 200.000 Nederlanders op reis

Daarnaast zijn er ook Nederlanders in het buitenland die los van een reisorganisatie zijn vertrokken, bijvoorbeeld door gewoon een vliegticket te kopen. De ANVR adviseert hen om contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.

De overkoepelende organisatie van de vakantiebranche schat in dat op dit moment zo'n 200.000 Nederlanders op reis zijn. De woordvoerder noemt Spanje, Griekenland en Curaçao als landen waar veel landgenoten zitten, maar benadrukt dat er "tal van andere landen" zijn waar vakantiegangers heen zijn gevlogen.

Reis alleen nog als het 'strikt noodzakelijk' is

Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben zich 110.000 Nederlanders ingeschreven om op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen in het land waar ze op dit verblijven. Volgens het ministerie zijn er in het buitenland ongeveer 50.000 Nederlanders die zich bij een reisorganisatie hebben aangesloten.

Het ministerie kondigde dinsdagavond voor alle landen code oranje af. Dat betekent dat het advies is om alleen te reizen als dat "strikt noodzakelijk" is.

Een woordvoerder laat weten dat het in principe aan reisorganisaties is om Nederlanders in het buitenland terug te halen, maar dat Buitenlandse Zaken contact onderhoudt met overheden om waar nodig zaken te faciliteren.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.