Drie Chinese luchtvaartmaatschappijen doneren tienduizenden mondkapjes en handschoenen aan KLM in de strijd tegen het coronavirus. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij zal de middelen op haar beurt aanbieden aan Nederlandse ziekenhuizen.

KLM-directeur Pieter Elbers en bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van het Erasmus MC namen woensdagochtend op Schiphol een eerste zending van ongeveer 80.000 mondkapjes en 50.000 handschoenen aan. De spullen waren ingevlogen met een toestel van Xiamen Airlines.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zal de bevoorrading van beschermingsmiddelen voor ziekenhuispersoneel gaan coördineren. Kuipers uitte dinsdag namens LNAZ in NRC nog zijn zorgen over het dreigende tekort aan mondkapjes in Nederlandse ziekenhuizen. Al zijn hoop was daarom op de Chinese vrachtvluchten gevestigd. "Deze donatie helpt alle Nederlandse zorginstellingen op een cruciaal moment in de opvang van patiënten", zegt hij in een reactie.

Naast Xiamen Airlines werken ook China Eastern Airlines en China Southern Airlines mee aan de verzending van mondkapjes naar Nederland. De drie vliegmaatschappij zijn partners van KLM. "Nog geen twee maanden geleden hebben wij aan China een donatie gedaan en nu worden wij zo geweldig en genereus geholpen", reageert KLM.

