Thierry Baudet (FVD) heeft ook vragen over de groepsimmuniteit. Zijn inschatting is dat het nog heel lang kan duren voordat de groepsimmuniteit bereikt kan worden, in ieder geval tot er een vaccin is. Hij wil weten of een lockdown niet een betere strategie is, omdat het ook kan zijn dat het virus na een lockdown verdwenen is.

Van Dissel herhaalt dat het niet de bedoeling is dat 60 procent van Nederland het virus zal krijgen. Tegelijkertijd sluit hij niet uit dat een lockdown kan werken, maar wijst erop dat er geluiden uit China zijn dat ook in Wuhan, waar een lockdown is, COVID-19 niet verdwenen is.