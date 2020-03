De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep gisteren op om zoveel mogelijk mensen te testen, een aanpak die in Singapore voor is gekozen. Maar er zijn simpelweg te weinig testen. ""Al die testen zijn gekocht door landen die als eerst getroffen zijn, zoals Singapore en Italië." Er is een tekort. Daar hebben de landen die nu te maken hebben met de pandemie mee te maken

Het is een scenario dat heeft gewerkt in Singapore. Voor Nederland is dat realistisch, vanwege het tekort aan testen en het feit dat Nederland een open samenleving is.