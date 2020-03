SGP wil weten hoe het zit met de bescherming van het ziekenhuispersoneel. Van Dissel: "Dit is een belangrijk punt. Wat we zien, zijn verschillen tussen het aantal infecties dat iemand veroorzaakt." Sommigen infecteren niemand, andere zieken besmet juist meer personen. Voor het ziekenhuispersoneel zijn er protocollen om hen te beschermen. Beschermingsmaatregelen zijn afhankelijk van in welke mate de besmetting aanwezig is in een regio. Zo zijn er strengere maatregelen voor ziekenhuispersoneel in Brabant dan in Groningen, waar corona weinig aanwezig is.