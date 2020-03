Gommers ziet dat het beeld op de intensive care (IC) verdeeld is in leeftijdscategorie: 50 procent van de patiënten zijn jongeren en 50 procent zijn ouderen. Er zijn geen dodelijke slachtoffers die van de IC komen. Gommers legt uit dat deze groep zo ernstig ziek was, dat in overleg met de familie de vraag is gesteld of het verstandig is de behandeling voort te zetten.