Gommers geeft aan dat de situatie op de IC's op dit moment onder controle is. Er wordt gewerkt aan het opschalen van het aantal bedden naar tweeduizend. Het kan dat er naar drieduizend bedden moet worden gegaan, dan moet wel de bijbehorende medische apparatuur worden ingekocht. "Het is iedere dag spannend of we genoeg bedden hebben, maar door de reserve zijn we nog in controle."



Gommers ziet dat er jaarbasis 100.000 mensen op de IC kunnen worden opgevangen, "maar die moeten niet op hetzelfde moment komen". Wat de effecten van de kabinetsmaatregelen op de druk op de zorg zullen zijn, is pas over twee weken te zien, zegt Gommers. "Mijn idee is dat het kabinet het goed gedaan heeft."