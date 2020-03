Er komt vanavond nog een invorderingsbesluit op alle mondkapjes, zegt Bruins. Er ligt al een noodverordening klaar, maar die wilde Bruins in eerste instantie niet gebruiken.



"Waarom is die noodverordening niet in werking gesteld?" vraagt Klaver verbouwereerd. "We kunnen niet wachten met onze helden, waar we allemaal over spreken, te beschermen."



Bruins antwoordt: "We zetten alles op alles om mondkapjes te krijgen." Hij is daarbij geen voorstander van invorderen, omdat hij liever werkt op basis van vrijwilligheid.



Klaver is verbijsterd. "Onder welke steen leeft deze minister? Er is een tekort aan mondkapjes. Misschien is het maar een kleine voorraad, maar het is een belangrijk signaal naar de mensen in de zorg!"



Bruins verandert plots van inzicht. "Dan neem ik dat terug en zal ik vanavond dat dat invorderingsbesluit doen ingaan en de Kamer informeren."



Het gebeurt zelden dat een minister van gedachte verandert tijdens het debat op aandringen van een oppositielid. Klaver is er logischerwijs blij mee.