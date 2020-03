Het Radboudumc in Nijmegen en het UMC Utrecht gaan een proef uitvoeren waarbij vijfhonderd medewerkers een vaccinatie tegen tuberculose krijgen in de veronderstelling dat dit hen een betere bescherming biedt tegen het coronavirus, melden de twee ziekenhuizen woensdagochtend.

Ook in andere ziekenhuizen kunnen medewerkers meedoen. Omdat het om een onderzoek gaat, krijgen vijfhonderd anderen een placebo om het verschil te kunnen meten.

Volgens de ziekenhuizen beschermt het zogeheten BCG-vaccin niet direct tegen het coronavirus, "maar geeft dit de afweer een boost, waardoor mogelijk een betere bescherming tegen het virus ontstaat en de infectie milder verloopt".

Uit eerder onderzoek bleek al dat zo'n boost meer bescherming tegen griep biedt, maar het is nog onduidelijk of dit ook voor andere infecties geldt. Als dankzij dit vaccin echter minder mensen uitvallen, dan is dat al "een bemoedigend resultaat", aldus Mihai Netea, die als hoogleraar experimentele interne geneeskunde is verbonden aan het Radboudumc.

Netea heeft het onderzoek samen met epidemioloog Marc Bonten in het UMC Utrecht ontwikkeld. Het onderzoek is volgens hen goedgekeurd door de medisch-ethische toetsingscommissie.

Als blijkt dat het vaccin bescherming biedt tegen het coronavirus, dan kunnen de onderzoekers het ook aan andere zorgmedewerkers geven.

