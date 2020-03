La Liga is woensdag flink getroffen door het coronavirus. Bij Espanyol zijn zes mensen (spelers en stafleden) besmet en bij Deportivo Alavés drie spelers.

Zowel Espanyol als Alavés noemt geen namen, maar laat wel weten dat alle personen milde symptomen hebben en dat alle voorzorgsmaatregelen in acht zijn genomen, zoals het twee weken in thuisisolatie.

Espanyol en Alavés zijn de tweede en derde club uit La Liga die getroffen worden door het COVID-19-virus. Eerder meldde Valencia al dat liefst 35 procent van de spelers en staf positief is getest.

Vrijdag besloot Espanyol al om alle trainingsactiviteiten voorlopig op te schorten, als een van de eerste clubs in Spanje. Zaterdagavond werd in dat land de noodtoestand uitgeroepen om de pandemie in te dammen.

Spanje na Italië zwaarst getroffen land in Europa

Real Valladolid maakte woensdag een bijzonder gebaar. Die club gaf La Liga te kennen dat ze geen behoefte hebben aan het ondergaan van tests, omdat ze denken dat ze elders harder nodig zijn.

"Om medische en sociale redenen hebben we het pakket met de tests niet geaccepteerd. De spelers hebben geen symptomen die aan het COVOD-19-virus gelinkt kunnen worden. Daarnaast zijn er mensen in het land die zo'n test veel harder nodig hebben."

De spelers van Real Madrid zitten al bijna een week in quarantaine nadat een basketballer van de gelijknamige club positief testte. Voor zover bekend is nog geen enkele voetballer van 'De Koninklijke' besmet geraakt.

Na Italië is Spanje binnen Europa het epicentrum van het coronavirus. Er zijn bijna twaalfduizend besmettingen gemeld en ruim vijfhonderd mensen zijn al overleden aan de nieuwe ziekte, tien keer zoveel als bijvoorbeeld in Nederland.

