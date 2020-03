Streamingdienst Netflix heeft voor het moment een streep gezet door de eerste editie van Netflix Is a Joke Fest. De situatie rond het coronavirus is volgens The Hollywood Reporter de reden voor het besluit.

De streamingdienst probeert het stand-upcomedyfestival op een later moment door te laten gaan. Kopers van een kaartje worden doorverwezen naar de website van het festival.

Netflix Is a Joke Fest zou van 27 april tot 3 mei plaatsvinden op verschillende locaties in Los Angeles. Onder anderen Dave Chappelle, Kevin Hart, David Letterman, Jamie Foxx, Jane Fonda en Martin Lawrence zouden tijdens de eerste editie van het festival optreden.

Chappelle behoort tot de komieken met wie Netflix de afgelopen tijd contracten sloot. De Amerikaan gaf in februari een optreden in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.