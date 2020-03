Verschillende vooraanstaande olympische atleten hebben kritiek geuit op de oproep van het internationaal olympisch comité (IOC) om ondanks het coronavirus 'gewoon' door te gaan met de voorbereidingen op de Spelen van komende zomer in Tokio.

"Het IOC brengt ons in gevaar", zegt de Griekse olympische kampioen polsstokhoogspringen Katerina Stefanidi tegen persbureau Reuters. "We moeten allemaal besluiten of we onze gezondheid op het spel willen zetten door te blijven trainen in deze omstandigheden."

"We willen allemaal dat Tokio 2020 doorgaat, maar wat is plan B? Het is belangrijk voor mijn trainingsprogramma om te weten wat de andere opties zijn, want ik neem nu misschien risico's die ik niet zou nemen als ik wist dat er een mogelijkheid van een plan B was."

Het IOC benadrukte dinsdag nogmaals dat de Spelen gehouden zullen worden tussen 24 juli en 9 augustus. Het Japanse organisatiecomité en de Japanse regering hebben de afgelopen weken ook meerdere keren gemeld dat er niet gesproken wordt over uitstel of afgelasting van Tokio 2020.

"Met nog ruim vier maanden te gaan tot de openingsceremonie, is het op dit moment niet nodig om drastische besluiten te nemen", aldus het IOC. "We roepen alle atleten op om zich zo goed mogelijk te blijven voorbereiden op de Spelen."

'Hoe kunnen we momenteel trainen?'

Stefanidi, die deel uitmaakt van de atletencommissie van internationale atletiekbond en zich kandidaat heeft gesteld voor de atletencommissie van het IOC, wijst er echter op dat trainen in steeds meer landen bijna onmogelijk is door het sluiten van sportfaciliteiten.

"Het IOC brengt ons in een lastige positie. Hoe kunnen we trainen in deze omstandigheden?", vraagt de dertigjarige Griekse zich af. "Het is makkelijk om te zeggen dat alles over vier maanden weer goed is, maar hoe staat het er nu voor? Het IOC moet laten zien dat het begrijpt in welke situatie we zitten."

De Britse Katarina Johnson-Thompson, regerend wereldkampioene op de zevenkamp, stelt dat het advies van het IOC om door te gaan met de voorbereidingen op de Spelen lastig op te volgen is door alle maatregelen in Europa. "Ik voel me gedwongen om te blijven trainen, terwijl dat bijna onmogelijk is."

De Canadese oud-ijshockeyster Hayley Wickenheiser, een van de 24 leden van de atletencommissie van het IOC, benadrukt in een verklaring op Twitter dat de coronacrisis groter is dan de Spelen.

"Ik vind het gezien de situatie in de wereld ongevoelig en onverantwoord dat het IOC met grote overtuiging blijft benadrukken dat de Spelen gewoon zullen doorgaan", schrijft Wickenheiser.

