Sinds het noodnummer voor vragen over het coronavirus van het Rode Kruis is geopend, hebben in totaal 5.150 mensen gebeld, laat een woordvoerder van de hulporganisatie woensdag aan NU.nl weten.

Het noodnummer (070-44 55 888) is sinds maandag geopend. Mensen kunnen via het telefoonnummer van het Rode Kruis terecht voor een luisterend oor, aanvullend advies of extra hulp als ze in quarantaine of thuisisolatie zitten vanwege een besmetting met het coronavirus.

Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis gaan de meeste vragen over zorgen rondom de eigen gezondheid in relatie tot het virus. "Mensen willen vaak advies over hele praktische zaken, over of ze nog wel naar de kapper kunnen bijvoorbeeld", aldus de woordvoerder.

Tot nu toe eindigen de meeste telefoontjes niet in concrete hulpacties. "Het gaat tot nu toe bijna echt alleen om mensen die zich zorgen maken of advies willen. Wel heeft bijvoorbeeld een telefoontje geresulteerd in vrijwilligers die boodschappen hebben gedaan voor iemand in Leiden, dus het kan wel."

De medewerkers van het Rode Kruis die de telefoontjes aannemen, zijn allemaal beroepskrachten. "Zij weten hoe ze in deze situatie moeten handelen", aldus de woordvoerder. Een aantal Rode Kruis-medewerkers zit op kantoor en een aantal medewerkers neemt telefoontjes vanuit huis aan.

