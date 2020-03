Door de maatregelen die kerken treffen rondom het coronavirus, luisteren en kijken veel kerkgangers vooral vanuit de huiskamer naar de kerkdiensten. Een streamingdienst van kerkomroepen zag het aantal bezoekers op de website afgelopen weekend bijna verdriedubbelen, en de verwachting is dat dat aantal tijdens de diensten van dit weekend nog meer gaat toenemen.

Veel kerkgangers maakten voorheen al gebruik van de streamingdienst van kerken: op de website van Kerkomroep Nederland, waarbij zowel protestantse als katholieke kerken aangesloten zijn, schakelen normaal zo'n 10 procent van de kerkgangers in om via beeld of geluid de lokale kerkdienst bij te kunnen wonen. Het gaat normaliter rond de vijftig- tot zestigduizend bezoekers, legt een woordvoerder van het distributieplatform uit aan NU.nl. "Afgelopen zondag verdriedubbelde dat naar ruim 140.000."

Afgelopen weekend sloten veel kerken de deuren om verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Per kerk wordt er nog gezocht naar een manier om diensten toch nog door te kunnen laten gaan. De woordvoerder van Kerkomroep Nederland verwacht voor dit weekend nog meer drukte, omdat hij denkt dat nog meer kerken kiezen voor het online uitzenden van hun dienst.

Sommige kerken kozen er afgelopen weekend voor om de deuren voor kerkgangers te sluiten, terwijl ze naarstig op zoek gingen naar manieren om kerkdiensten online aan te kunnen bieden. "Niet elke kerk had daartoe meteen de middelen", legt een woordvoerder van de Rooms-Katholieke Kerk Nederland uit.

Uitzending vanuit een lege kerk

Volgens de woordvoerder van Kerkomroep Nederland kiezen veel kerken ervoor om een dienst te houden vanuit een kerk: "Met een man of tien, dan hebben ze in ieder geval iets uit te zenden."

Ook de woordvoerder van de PKK schat dat de meeste kerken hun dienst online aan gaan bieden. Volgens haar zijn er wel kerkgemeenschappen die ervoor kiezen om een dienst te houden met minder mensen, maar zullen nagenoeg de meeste kerken geen kerkgangers toelaten tot de dienst, zodat de dienst vanuit een nagenoeg lege kerk wordt uitgezonden. "Dan gaat de dominee gewoon voor met de ouderling van dienst en de organist, maar is het kerkgebouw voor de rest leeg."

Publieke vieringen wel toegestaan

De Rooms Katholieke Kerk Nederland heeft tot 31 maart alle publieke vieringen op zaterdagavonden en zondag afgelast. In sommige aangesloten kerken worden doordeweeks nog wel diensten gehouden. "Maar ook daarvoor geldt: er mogen wel mensen bij zijn, maar die moeten zich strikt aan de door RIVM opgelegde maatregelen houden."

Zo raadt de Protestantse Kerk in Nederland, waar 1.572 gemeenten bij aangesloten zijn, haar leden aan om bijeenkomsten met meer dan honderd mensen af te zeggen. Een kerkdienst in een zaal met maximaal honderd mensen is toegestaan, mits de kerkgangers 1,5 meter afstand van elkaar houden.

