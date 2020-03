Na een dinsdag vol vergaderingen over de gevolgen van het coronavirus ziet de voetbalkalender er voor dit en volgend jaar drastisch anders uit. Een overzicht van de veranderingen in binnen- en buitenland.

EK mannen

Het grootste nieuws kwam uit een conferencecall van de UEFA met de nationale bonden, clubs en competities van de 55 aangesloten landen en de internationale spelersvakbond FIFPro. Het EK voor mannen is verplaatst van komende zomer naar de zomer van 2021.

De UEFA kondigde het zelf aan als een "ongekende solidariteitsmaatregel", waarin prioriteit wordt gegeven aan het afmaken van nationale competities. Feit is dat het een stuk makkelijker en logischer is om een vierjaarlijks toernooi te verplaatsen dan competities die élk jaar opnieuw gehouden worden.

Door het Europees kampioenschap niet van 12 juni tot en met 12 juli te houden, wordt er ruimte gecreëerd op een kalender die ook zonder coronacrisis al zeer vol was. "Een volkomen logische beslissing", zegt Eric Gudde, directeur betaald voetbal bij de KNVB, over het unanieme besluit van alle 55 bij de UEFA aangesloten bonden.

Nationale competities

Op Turkije na liggen alle grote nationale competities in Europa voorlopig stil. In Nederland geldt dit in ieder geval tot en met 6 april. Aangezien er momenteel bijna overal ook niet getraind mag worden, wordt het ook zonder EK nog een grote puzzel om de competities af te krijgen voor de deadline van 30 juni.

UEFA-bestuurder Michael van Praag, die dinsdag aan de conferencecall meedeed, meldt bij de NOS dat de Europese voetbalbond scenario's heeft uitgetekend waarbij er per week bekeken wordt wat er gebeurt als de competities op dat moment hervat worden. "Als we 28 april weer starten, kan alles nog op de normale manier doorgaan."

TOTO KNVB Bekertoernooi

De KNVB heeft dinsdag in ieder geval al besloten dat de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht niet op 19 april kan worden gehouden. Gudde: "De huidige datum komt gezien het advies om niet collectief te trainen tot en met 6 april plus de periode die nodig is om de selecties weer wedstrijdfit te krijgen nu te dichtbij."

FC Utrecht plaatste zich ten koste van Ajax voor de bekerfinale. (Foto: Pro Shots)

Europese competities

De UEFA heeft een werkgroep in het leven geroepen die gaat zoeken naar oplossingen om het seizoen toch af te kunnen maken. Volgens de Spaanse krant Marca is een van de voorstellen om de Champions League-finale van 30 mei naar 27 juni te verschuiven en de eindstrijd van de Europa League van 27 mei naar 24 juni.

Dan is de UEFA er nog lang niet, want de twee Europese competities zitten pas in het stadium van de achtste finales. Er moeten dus nog flink wat duels worden afgewerkt. Een van de opties is om een minitoernooi af te werken voor de halve finales en de finales van de Champions League en Europa League.

Play-offs voor EK-kwalificatie

Alle interlands die in maart zouden worden gespeeld - zoals Nederland-VS en Nederland-Spanje - zijn afgelast. De play-offs van de EK-kwalificatie, waarin de laatste vier tickets voor het toernooi op het spel staan, stonden ook gepland voor eind deze maand. Deze zijn door de UEFA onder voorbehoud verplaatst naar juni.

Speelschema play-offs EK Path A: IJsland-Roemenië en Bulgarije-Hongarije

Path B: Bosnië en Herzegovina-Noord-Ierland en Slowakije-Ierland

Path C: Schotland-Israël en Noorwegen-Servië

Path D: Georgië-Wit-Rusland en Noord-Macedonië-Kosovo.

Copa América

De Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL besloot dinsdag ook om zijn continentale kampioenschap een jaar te verplaatsen. De Copa América in Argentinië en Colombia stond gepland van 12 juni tot en met 12 juli 2020, maar is uitgesteld naar de zomer van 2021.

EK vrouwen, Nations League, EK onder 21 en WK voor clubs

Door alle verplaatsingen ontstaat er een nieuw probleem, want in de zomer van 2021 staan met het EK voor vrouwen (11 juli-1 augustus 2021 in Engeland), de finale van de Nations League (juni 2021), het EK onder 21 (13-27 juni in Hongarije en Slovenië) en het vernieuwde WK voor clubs (juni 2021 in China) al vier grote voetbaltoernooien op het programma.

Het WK voor clubs is een prestigeproject van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die zocht naar een alternatief voor de geschrapte Confederations Cup. Het zal de Zwitser pijn doen dat het toernooi niet door kan gaan in de zomer van 2021, maar dat is wel wat hij woensdag gaat voorstellen in een speciale vergadering van de FIFA.

Het EK voor vrouwen zal ook verplaatst worden, maar het is nog niet duidelijk waarnaartoe. "Het is het meest aannemelijk dat het vrouwentoernooi in 2022 gehouden wordt", aldus Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, tegen de NOS.

