De Europese Unie sluit de buitengrenzen van het Schengengebied voor niet-noodzakelijke reizen. De grenzen gaan dertig dagen dicht om zo verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat hebben EU-leiders dinsdagavond tijdens een videoconferentie besloten.

De Schengenlanden vormen samen een groot deel van de Europese Unie (EU), waaronder Nederland. Reizigers van buiten het gebied worden dertig dagen lang niet meer toegelaten. Handelsroutes blijven wel geopend.

Het inreisverbod geldt niet voor EU-burgers en hun familie, mensen met een verblijfsvergunning, medisch personeel, vrachtwagenchauffeurs, diplomaten, bepaalde onderzoekers en grenswerkers.

Premier Mark Rutte zegt tegen de NOS dat de Nederlandse grenzen met België en Duitsland gewoon openblijven, omdat er "heel veel grenswerkers zijn over en weer".

Een aantal andere Europese landen, zoals Frankrijk en Polen, hebben hun grenzen wel op slot gedaan voor andere EU-burgers.

Von der Leyen: Aan Europese landen zelf om grenzen te controleren

Volgens Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, is het aan de Europese landen zelf om de grenzen te controleren.

"Het virus is onze vijand en we moeten ons uiterste best doen om onze mensen en economieën te beschermen", aldus Von der Leyen. "We zijn klaar om alles te doen wat we kunnen. We zullen niet twijfelen om extra maatregelen te treffen als de situatie zich verder ontwikkelt."

