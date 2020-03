In België gaan alle niet-essentiële winkels dicht. Supermarkten, voedingswarenwinkels, drogisterijen en apotheken blijven wel open. Dat heeft premier Sophie Wilmès dinsdagavond bekend gemaakt.

Het dringende advies is om binnen te blijven en thuis te werken. "Mensen moeten thuisblijven om maximaal contact te vermijden, behalve essentiële verplaatsingen."

Mensen mogen nog wel naar buiten om te wandelen, joggen of fietsen. Dat wordt zelfs aangeraden. "Wie een frisse neus wil halen, kan dat doen in het gezelschap van een familielid of vriendin. Met respect voor een gepaste sociale afstand uiteraard", aldus Wilmès.

Wel komt er een samenscholingsverbod waar de politie streng op zal toezien.

De toegang tot supermarkten wordt beperkt tot maximaal één persoon per tien vierkante meter en klanten mogen maximaal 30 minuten binnen blijven. Andere maatregelen zijn onder meer dat nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur. En kappers mogen maar één klant per keer toelaten.

Thuiswerken wordt de norm

Thuiswerken wordt de norm in België, zegt Wilmès. "Bedrijven waar dat niet mogelijk is, mogen open blijven op voorwaarde dat de regels voor 'social distancing' gerespecteerd worden. Bedrijven die hun werknemers nodeloos toch verplichten om naar het werk te komen, riskeren een fikse boete."

De strikte quarantainemaatregelen gaan woensdagmiddag 12 uur in en gelden tot en met minstens 5 april.

Eerder werd nog rekening gehouden met een totale lockdown zoals ook in Frankrijk en Italië geldt waarbij je alleen de straat op mag met specifieke toestemming.

De nieuwe maatregelen komen bovenop de eerdere maatregelen die al zijn genomen. Zo zij in België inmiddels ook alle cafés, restaurants en discotheken gesloten.

In België zijn inmiddels 1.243 besmettingsgevallen geconstateerd. Inmiddels zijn 10 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

