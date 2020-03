Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders alleen nog naar het buitenland te reizen als dat strikt noodzakelijk is.

Alle vakantiereizen naar het buitenland worden afgeraden door het ministerie. Volgens het ministerie is dit niet vanwege mogelijke gevaren voor de gezondheid, maar vanwege de impact die de maatregelen van de overheid kunnen hebben voor Nederlandse reizigers.

Voor alle landen geldt vanaf nu minimaal code oranje. Reizigers worden opgeroepen te herevalueeren of hun reis echt nodig is en krijgen het advies hun reizen waar mogelijk uit te stellen of te annuleren.



Nederlanders die zich al in het buitenland bevinden voor niet strikt noodzakelijke redenen, worden opgeroepen te kijken of ze zo snel mogelijk kunnen vertrekken. Het ministerie is druk in gesprek met de reisbranche om alle Nederlanders in het buitenland snel terug te laten keren.

