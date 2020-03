De burgemeesters van de Waddeneilanden hebben dinsdag een gezamenlijke oproep gedaan aan toeristen om de komende weken niet naar een eiland af te reizen. Door de coronamaatregelen "is het niet de meest ideale tijd om de Wadden te bezoeken".

De burgemeesters van Texel, Vlieland, Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog roepen toeristen op om vooral thuis te blijven. Dat doen ze om de risico's voor de eilandbewoners zoveel mogelijk te beperken en de medische voorzieningen op het eiland niet op de proef te stellen.

Hoewel het aantal gasten dat met de boot naar de eilanden gaat de afgelopen dagen al is afgenomen, lopen passagiers tijdens de overtocht toch kans op besmetting met het virus. En eenmaal op het eiland zijn alle eet- en drinkgelegenheden gesloten.

Veel bewoners van de eilanden maken zich zorgen, aldus de verklaring van de burgemeesters. Er gaan zelfs stemmen op om de eilanden helemaal af te sluiten voor mensen van de vaste wal tot de crisis voorbij is, maar zo ver willen de burgemeesters niet gaan. Al was het maar om groepsresistentie te kweken. "Maar met elkaar moeten we de beperkte medische voorzieningen op de eilanden ook niet onnodig op de proef stellen", aldus de verklaring.

'We moeten de contacten beperken'

Eerder op woensdag hadden Texelse huisartsen al een oproep aan toeristen gedaan om weg te blijven, zo meldt het Noordhollands Dagblad. "We moeten de contacten beperken, ook met het oog op de grote groep kwetsbare ouderen op het eiland", zegt woordvoerder en huisarts Josine Blanksma in gesprek met de krant.

"We hoorden dat er mensen vanuit de rest van het land en uit Duitsland naar het eiland wilden komen, omdat het hier nog coronavrij zou zijn. Wij vermoeden echter dat het al op Texel is, maar dat het nog niet is geconstateerd, omdat hier nog weinig testen zijn gedaan."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.