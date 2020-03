De Nederlandse Spoorwegen (NS) zetten vanaf zaterdag flink minder treinen in. Door de nieuwe basisdienstregeling, zoals de NS het noemt, rijden er vanaf ieder station in Nederland nog maar twee treinen per uur in alle richtingen.

Daarmee verdwijnt een groot aantal intercity's. Deze zullen alleen nog blijven rijden op de trajecten Schiphol-Venlo, Arnhem-Den Helder, Maastricht-Eindhoven en Enschede-Utrecht. Op alle andere trajecten rijden sprinters, die op elk station stoppen.

Stations waarbij voorheen één keer per uur een trein vertrok, blijven dit houden. Er rijden de komende tijd geen nachttreinen.

De internationale treinen rijden volgens een sterk aangepaste dienstregeling. Dit is ook afhankelijk van het beleid in het buitenland, stelt de NS.

Volgens de NS moeten reizigers rekening houden met langere reis- en overstaptijden.

Reizigers moeten er ook rekening mee houden dat niet alle faciliteiten op de stations open zijn. "We doen ons uiterste best om per station, waar mogelijk, tenminste één winkel en één Tickets & Service-balie of OV-servicewinkel open te houden", zegt de vervoerder. De toiletten en fietsenstallingen blijven open.

'Maatregelen noodzakelijk om Nederland bereikbaar te houden'

De nieuwe basisdienstregeling is volgens de NS noodzakelijk om Nederland bereikbaar te houden. De vervoerder houdt met de nieuwe regeling rekening met een stijgend aantal ziekmeldingen onder het personeel, en kan zo "zuinig" omgaan met de beschikbare werknemers.

Het is niet bekend hoelang de basisdienstregeling van NS gaat gelden. De vervoerder laat weten dat, hoewel de nieuwe dienstregeling zaterdag pas ingaat, er de komende dagen ook al treinen volgens een aangepaste dienstregeling rijden.

