Hoewel veel niet-dringende zorg in ziekenhuizen door het coronavirus is uitgesteld, gaan chemo- en radiotherapie voor kankerpatiënten in veruit de meeste gevallen wel door. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl

"Oncologische zorg is uitgezonderd", laat bijvoorbeeld een woordvoerder van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder weten.

Nederlandse ziekenhuizen richten zich sinds enkele dagen vooral op acute zorg om het stijgende aantal coronapatiënten bij te kunnen benen. Zo worden niet-noodzakelijke operaties uitgesteld om ruimte en personeel vrij te maken. Het prioriteren van acute zorg helpt ook om een dreigend tekort aan beschermende middelen, zoals mondkapjes, op te vangen.

Volgens het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg zijn de meeste afspraken op de polikliniek afgezegd of vervangen door een belconsult. "Een uitzondering hierop vormt de oncologische zorg, deze moet doorgaan en kan niet vervangen worden door een telefonische afspraak", reageert het ziekenhuis.

Maatwerk voor kankerpatiënten met symptomen coronavirus

Er wordt wel gekeken of patiënten geen symptomen van besmetting met het COVID-19-virus hebben. "Dan wordt er wel maatwerk geleverd", stelt een woordvoerder van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. "Maar die zorg moet gewoon doorgaan."

Ook de woordvoerders van UMC in Utrecht, het St Jansdal-ziekenhuis in Lelystad, het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes, het Erasmus MC in Rotterdam en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam zijn eenduidig over oncologische zorg: "Die gaat gewoon door."

Meer rust in ziekenhuizen veiliger voor mensen met aangetast immuunsysteem

Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda zegt dat er door de behandelend arts in samenspraak met de patiënt wel wordt beoordeeld of het medisch gezien acceptabel is om de chemotherapie uit te stellen. "Behandelingen die niet uitgesteld kunnen worden, gaan door", aldus een woordvoerder

Door een chemokuur wordt het immuunsysteem ernstig aangetast, waardoor een virusbesmetting levensgevaarlijk is. Het is ook daarom beter dat het nu rustiger is op veel ziekenhuisvloeren. "We proberen de omgeving daarmee zo veilig mogelijk te houden", besluit een woordvoerder van het Amsterdam UMC.

