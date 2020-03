De Ronde van Vlaanderen is dinsdag afgelast vanwege het coronavirus. Eerder op de dag ging er al een streep door de voorjaarsklassiekers Parijs-Roubaix (12 april), de Waalse Pijl (22 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april).

De Ronde van Vlaanderen, die gepland stond voor 5 april, zal voor het eerst sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog niet in de lente worden verreden. Organisator Flanders Classics kijkt nog of het mogelijk is om een andere datum te vinden.

Donderdag werden in België alle koersen tot en met 2 april geschrapt vanwege het coronavirus. Het ging om Nokere Koerse, de Bredene Koksijde Classic, de Driedaagse Brugge-De Panne, de E3 BinckBank Classic, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen.

Dinsdagavond verlengde de Belgische overheid de termijn van al zijn maatregelen naar 5 april, waardoor er ook definitief een streep moest door de Ronde van Vlaanderen.

Amstel Gold Race nog niet afgelast

De ASO besloot dinsdagmiddag al om Parijs-Roubaix, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik te schrappen. Ook de Franse organisator hoopt nog dat zijn grote eendagskoersen later in het jaar gehouden kunnen worden.

Met de Nederlandse Amstel Gold Race (19 april) staat er voorlopig nog één grote voorjaarsklassiekers op de kalender, maar de kans is miniem dat die wedstrijd wel zal doorgaan op de geplande datum.

De Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik behoren samen met Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije tot de vijf monumenten in het wielrennen. Eerder ging er al een streep door Milaan-San Remo.

In het meest gunstige scenario lijkt het wielerseizoen in juni weer opnieuw te kunnen beginnen. De Tour de France, ook georganiseerd door de ASO, staat gepland van 27 juni tot en met 19 juli.

De ASO liet vorige week nog wel Parijs-Nice uitrijden. De Franse etappekoers werd alleen met een dag ingekort. Inmiddels heeft de Franse regering veel strengere regels ingesteld vanwege het COVID-19-virus.

