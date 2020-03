Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) start een onderzoek naar de verspreiding van gezondheidsklachten die ook horen bij het coronavirus. Op de nieuwe website Infectieradar.nl kunnen mensen zich voor het onderzoek aanmelden. Maandag kort na de lancering was de site overbelast, waardoor de pagina niet of moeilijk bereikbaar is.

Op de website kunnen mensen zich opgeven om wekelijks een vragenlijst over mogelijke klachten in te vullen. Op die manier hoopt het RIVM in kaart te brengen hoe gezondheidsklachten zoals een loopneus, niezen, hoesten en koorts over het land zijn verspreid.

Volgens het RIVM is dat nodig omdat lang niet alle Nederlanders op het COVID-19-virus worden getest. "Hierdoor is steeds minder goed te volgen hoe het coronavirus zich ontwikkelt in Nederland. Met Infectieradar is het mogelijk toch een beeld te krijgen van de ontwikkeling van het coronavirus."

Het RIVM hoopt dat honderdduizend Nederlanders zich bij het initiatief aanmelden met onder meer hun e-mailadres, de vier cijfers uit hun postcode, geboortemaand en -jaar en hun gezondheidstoestand. Het invullen van de vragenlijst over de symptomen die een deelnemer de afgelopen week heeft gehad, kost volgens het gezondheidsinstituut enkele minuten.

De Rijksoverheid roept ook mensen die lichte klachten ervaren op om thuis te blijven. Daarmee moet de verspreiding van het coronavirus worden voorkomen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.