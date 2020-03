Het bestuur van Voedselbanken Nederland vreest dat de komende periode veel voedselbanken hun deuren moeten sluiten als gevolg van de coronacrisis. De afgelopen dagen moesten al zeven locaties dicht wegens het gebrek aan specialistisch personeel.

"De prognose is dat we de komende dagen en weken veel meer voedselbanken moeten sluiten", zegt woordvoerder Leo Wijnbelt tegen NU.nl. "Met die zeven sluitingen zijn al vijfduizend mensen gedupeerd."

Nederland telt in totaal 170 voedselbanken. Hier kunnen Nederlanders die te weinig geld hebben voor boodschappen terecht voor voedselpakketten.

De voedselbank wordt volledig gerund door vrijwilligers. Het grootste deel van de twaalfduizend vrijwilligers zijn senioren en zij vallen in de risicogroep. Het bestuur vindt het logisch en begrijpelijk dat zij thuisblijven.

Wijnbelt zegt dat hierdoor veel gespecialiseerd personeel ontbreekt. "Het gaat niet om mensen die de pakketten vullen en uitdelen, maar om mensen in een coördinerende functie. Zij zijn niet snel te vervangen en hierdoor ontstaan problemen op veel locaties."

Digitale voedselbonnen mogelijke oplossing

Eerder deze week moesten onder meer voedselbanken in Etten-Leur en Den Haag sluiten. Wijnbelt verwacht dat er vanaf deze week elke dag locaties gaan sluiten en dat heeft de consequentie dat veel mensen zonder eten komen te zitten. Dat zou voor iedereen onacceptabel moeten zijn, aldus de voorzitter. "Hamsteraars pakken genoeg eten, maar de mensen die bij ons komen hebben straks helemaal geen eten."

Het bestuur heeft de Tweede Kamer inmiddels om hulp gevraagd. Een mogelijke oplossing ligt in het distribueren van digitale voedselbonnen, die de voedselbanken aan hun klanten kunnen geven. Zij kunnen de bonnen met een waarde van 25 euro per stuk gebruiken om benodigdheden in de supermarkt te kopen.

Wijnbelt verwacht met een bedrag van maximaal 9 miljoen euro de komende dertien weken te kunnen overbruggen.