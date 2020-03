Middelbare scholieren die in het laatste jaar van hun opleiding zitten, kunnen ondanks de uitbraak van het coronavirus hun school- en praktijkexamens afronden. Alle leerkrachten en leerlingen die deelnemen aan of betrokken zijn bij de afname van de toetsen moeten klachtenvrij zijn, meldt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) dinsdagmiddag.

Daarnaast moeten leerlingen te allen tijde 1,5 meter afstand houden en zich in kleine groepen begeven in de schoolgebouwen. Zieke leerlingen of scholieren die positief zijn getest op het coronavirus en in quarantaine of isolatie zitten, mogen niet naar school komen.

Zij krijgen de kans om hun schoolexamens in te halen voor de centrale eindexamens op 7 mei beginnen. Uiterlijk op 6 april wordt bepaald of de centrale examens kunnen doorgaan, aldus Slob.

De minister schrijft dat er uitvoerig is overlegd met deskundigen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). "Wij willen iedere leerling de kans geven om het voortgezet onderwijs met een diploma af te ronden."

Scholen mogen toetsingssysteem aanpassen

Schoolbesturen krijgen toestemming om het programma van toetsing en afsluiting (PTA) aan te passen. De eindterm (wat de leerlingen uiteindelijk moeten weten en kunnen) blijft hetzelfde, maar scholen kunnen ervoor kiezen om leerlingen minder toetsen te laten inhalen om de opleiding af te ronden.

Ook krijgen scholen meer tijd om resultaten te publiceren. Normaliter hebben scholen daar na de afname tien dagen de tijd voor. In de nieuwe situatie krijgen scholen de tijd tot de start van de centrale examens.

De scholen moeten zich houden aan maatregelen van het ministerie van Onderwijs. Die voorschriften moeten de verdere verspreiding van het virus - ondanks de heropening van de scholen - tegengaan.

Voorzitter Pieter Lossie van het LAKS is tevreden over de beslissing. "Het afronden van schoolexamens is een topprioriteit voor leerlingen. Veel scholieren hebben eindelijk duidelijkheid over de komende tijd."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.