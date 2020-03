Het coronavirus domineert de wereld. In veel landen zijn scholen, theaters, winkels en straten afgesloten. Dit leidt van Amsterdam tot New York tot een bijzondere leegte op doorgaans drukke plekken.

Op de Dam in Amsterdam is het bizar leeg. Mensen begeven zich ook in de hoofdstad nauwelijks meer op straat. (Foto: Koen Smilde)

Ook terrassen zijn leeg, zoals hier in Tilburg. Alle Nederlandse horeca moesten zondag acuut hun deuren sluiten. (Foto: Pro Shots)

Nederlanders lijken de adviezen op te volgen en alleen de deur nog uit te gaan als dat echt noodzakelijk is. Dat heeft lege winkelcentra tot gevolg, zoals hier in Almelo. (Foto: Pro Shots)

Bij de zuiderburen is het niet veel anders. Zo ziet het centrum van Brussel er dinsdagmiddag uit. (Foto: Pro Shots)

Ook sportverenigingen hebben hun deuren voorlopig moeten sluiten. Dit leidt tot verlaten voetbalvelden, zoals hier in Maastricht. (Foto: Pro Shots)



Een van de belangrijkste knooppunten voor het vervoer van Nederlanders, Utrecht Centraal, lijkt uitgestorven. (Foto: Pro Shots)

Een enkeling vertrekt nog wel vanaf luchthaven Schiphol, maar het aantal reizigers is al ruim gehalveerd. Horeca maakt ook hier al geen onderdeel meer uit van het dagelijks leven. (Foto: Pro Shots)

Als er één plek op de wereld is waar het doorgaans wemelt van de mensen, dan is het op Times Square in New York. Het bekende plein ligt er echter verlaten bij. Ook de Verenigde Staten zijn zwaar getroffen door het COVID-19-virus. (Foto: Pro Shots)

In de Franse stad Nice durft een skater het aan over het uitgestorven grote plein in het hart van de stad te rijden. (Foto: Reuters)

Dergelijke beelden uit Turijn zijn doorgaans zeldzaam. Maar door de enorme impact van corona op Italië, komt bijna niemand nog buiten in het noorden van het land. (Foto: Pro Shots)

De beelden zijn in veel landen in Europa hetzelfde; ook in Barcelona zien we vooral gesloten winkels en is er amper iemand op straat. (Foto: Pro Shots)

