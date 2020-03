Als gevolg van het coronavirus gaan ook de EK turnen voor vrouwen in Parijs en voor mannen in Bakoe dit jaar niet door. Door de EK trampolinespringen is dinsdag eveneens een streep gezet.

De Europese kampioenschappen voor vrouwen zouden van 30 april tot en met 3 mei in Parijs worden gehouden. De mannen waren van 27 tot en met 31 mei aan de beurt in Azerbeidzjan.

De internationale turnbond UEG laat weten dat wordt gezocht naar een later moment waarop de toernooien georganiseerd kunnen worden. "Gezien de huidige situatie vinden we uitstel van deze belangrijke toernooien de beste optie", staat in een verklaring.

Epke Zonderland geldt bij de EK als titelverdediger op de rekstok. Samen met Eythora Thorsdottir (zilver op vloer) was de 33-jarige Fries vorig jaar de enige Nederlander met een medaille in het Poolse Szczecin.

Zonderland zag onlangs ook al de rekstokfinale bij de World Cup in Bakoe afgelast worden. Hij had zich daar van olympische deelname willen verzekeren, al lijkt een ticket voor Tokio hem niet meer te kunnen ontgaan.

