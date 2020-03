Ruim 92 procent van de tandartsen in Nederland heeft het advies van mondzorgkoepels om niet-spoedeisende behandelingen ten minste drie weken uit te stellen overgenomen, vertelt vicevoorzitter Ravin Raktoe van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) dinsdag in gesprek met NU.nl.

Raktoe baseert zich op een peiling die is gehouden op een online forum voor tandartsen. "Ik merk al dat in mijn eigen stad, Arnhem, alle praktijken het advies hebben opgevolgd."

Mondzorgkoepels ANT, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) en de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) riepen zondag alle tandartsen op om de komende tijd alleen nog spoedeisende hulp te verlenen.

"Je loopt veel besmettingsgevaar als tandarts. Je hangt zelf dicht boven de mond van potentiële coronapatiënten en in de wachtkamer zitten de mensen ook dicht op elkaar", aldus Raktoe. Momenteel zouden er per praktijk gemiddeld nog zo'n drie tot vier patiënten per dag behandeld worden.

Advies heeft financiële gevolgen voor tandartsen

Hij wijst erop dat het advies verregaande gevolgen heeft voor de tandartsen. "Zij blijven met hoge kosten zitten, terwijl het gros van het inkomen wegvalt. Maar ook wij moeten onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat de piek van de verspreiding van het coronavirus afvlakt."

Het ANT hoopt dat het ministerie van Volksgezondheid het advies nog overneemt. "Momenteel zegt het RIVM dat personen zonder klachten nog naar de tandarts kunnen", aldus Raktoe.

