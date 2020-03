Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland is met 292 nieuwe bevestigde besmettingen opgelopen tot 1.705, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag. Sinds maandag zijn nog eens negentien mensen overleden aan de gevolgen van het COVID-19-virus.

"De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 94 jaar. Eerder meldden we dat de jongste overledene 59 was, dit kwam door een administratieve fout. In totaal zijn 314 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis", aldus het RIVM.

In totaal zijn er 43 doden gevallen. Van het totale aantal van 1705 bevestigde besmettingen zijn 389 mensen werkzaam in de zorg. Mensen die werkzaam zijn in de zorg, worden vaker getest dan mensen met een ander beroep.

De meeste mensen die positief zijn getest, wonen in Noord-Brabant. Het gaat hier om 643 personen. Daarna volgt Limburg met 197 bevestigde besmettingen en daarna Zuid-Holland.

Het totale aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland is hoger dan het RIVM meldt. Niet iedereen wordt getest op het virus en het instituut maakt alleen de bevestigde besmettingsgevallen bekend.

Daarnaast merken sommige mensen niet dat ze besmet zijn, omdat ze geen klachten hebben gekregen. Het RIVM schat dat in totaal ongeveer zesduizend Nederlanders met het virus besmet zijn of zijn geweest.

Het is bovendien lastig om het aantal genezingen in kaart te brengen, hoewel het RIVM dit wel graag wil doen. Het is namelijk niet verplicht om een genezing te melden. Het instituut is wel bezig om deze cijfers te verzamelen.

Rutte: 'Coronavirus is onder ons en zal dat voorlopig ook blijven'

Premier Mark Rutte sprak het land maandag toe in een speech waarin hij zei dat "het land voor een enorme opgave staat". De premier omschreef de maatregelen die getroffen worden als "ongekend voor landen in vredestijd".

Zolang er geen vaccin is, gaat Nederland het virus te lijf met het opbouwen van gecontroleerde groepsimmuniteit. Hoe groter de immune groep, hoe kleiner de kans dat kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid het virus kunnen krijgen.

Groepsimmuniteit opbouwen kan echter maanden duren, stelde de premier. "In die tijd moeten we mensen die een groter risico lopen zoveel mogelijk afschermen", aldus Rutte.

